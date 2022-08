Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eppenrod (ots)

Am Mittwoch, dem 31.08.2022, gegen 08:55 Uhr, kam es auf der L 317 von Nentershausen in FR Eppenrod zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Begegnungsverkehr. Unfallursächlich dürften die örtlichen Gegebenheiten(Kurve) in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei den aktuellen Wetterverhältnissen(Regen und regennasse Fahrbahn)sein. Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

