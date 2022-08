Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall - unfallbeteiligtes Kind gesucht!

Selters (ots)

Am Dienstag, dem 30.08.2022, kam es zwischen 16:15 - 16:35 Uhr im Einmündungsbereich der Heidestraße / Rheinstraße in Selters zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Fahrrad. Das augenscheinlich durch den leichten Zusammenstoß unverletzte Kind entfernte sich jedoch nach Ansprache des Mitteilers in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit. An der Unfallstelle sollen sich laut Angaben des Mitteilers zum Unfallzeitpunkt noch mehrere Zeugen befunden haben.

Die Angehörigen des Kindes oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell