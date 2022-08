Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Montabaur (ots)

Am 29.8.2022 gegen 18:00h meldete sich ein Zeuge bei der Polizei in Montabaur und teilte mit, dass ein schwarzer PKW Nissan in auffälliger Fahrweise die L327 von Horressen nach Montabaur befahren würde. Das Fahrzeug verunfallte kurze Zeit später im Kreisverkehr in der Eschelbacher Straße. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde den Polizeibeamten von weiteren Zeugen mitgeteilt, dass der Nissan zuvor auf der Strecke circa fünfmal in den Gegenverkehr geraten sei sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer abbremsen oder ausweichen mussten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen oder Geschädigte sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

