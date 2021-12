Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in die "Integrierte Gesamtschule Gartenstadt"

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Ein Anwohner beobachtete am Samstag, 25.12.2021, kurz vor 17 Uhr, zwei junge, vermummte Männer, welche eine Seitentür der Integrierten Gesamtschule Gartenstadt (Abteistraße) mit einem Werkzeug aufhebelten. Obwohl der Zeuge die beiden Personen ansprach, betraten die beiden Männer die Schule. Unmittelbar nach der Mitteilung des Sachverhalts wurde die Schule umstellt und anschließend durchsucht. Hierbei konnten keine Personen in der Schule angetroffen werden. Jedoch konnten an mehreren abgeschlossenen Innentüren Hebelspuren festgestellt werden. Da die betreffenden Türen jedoch nicht aufgebrochen wurden, konnte die Täter nicht in diese Räume gelangen. In der Schule konnte ein Aufbruchwerkzeug sichergestellt und weitere Spuren gesichert werden. Auf dem Schulgelände konnten zwei 17jährige Jugendliche aus Ludwigshafen kontrolliert werden. Ob diese beiden Jugendlichen für den Einbruch in die Schule verantwortlich sind, bedarf weiterer Ermittlungen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

