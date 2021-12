Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeug nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, 25.12.2021, gegen 11 Uhr, befuhr eine 19jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Ludwigshafen. An der Einmündung in die Rheinuferstraße bog die Frau nach links in die Rheinuferstraße (Fahrtrichtung Oppau) ab. Beim Abbiegenvorgang geriet sie mit ihrem rechten vorderen Reifen an dem dortigen Bordstein. Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr anschließend nach links über beide Fahrspuren der Rheinuferstraße. Dort prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen den Mast eines Verkehrszeichens, welches auf dem Grünstreifen der mittigen Fahrbahnbegrenzung der Rheinuferstraße stand. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Pkw der Frau war jedoch aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell