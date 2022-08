Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg, Bismarckstraße - Geparktes Fahrzeug beschädigt, Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

In dem Zeitraum vom Freitag, 26.08.2022, 15:30 Uhr bis Samstag, 27.08.22, 11:20 Uhr, kam es in Bad Marienberg, Bismarckstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht. Demnach parkte die 71-Jährige Geschädigte aus der VG Daaden-Herdorf ihren Pkw Renault ordnungsgemäß in der Bismarckstraße am rechten Fahrbahnrand. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte den geparkten Pkw touchiert und hierbei den linken Außenspiegel beschädigt haben. Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um ein dunkelrotes Fahrzeug gehandelt haben. Die Sachschadenshöhe wird auf zirka 500EUR beziffert.

Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de.

