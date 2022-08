Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt

Siershahn (ots)

Am 28.08.2022 gegen 15:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer in Siershahn einen auffällig unsicher fahrenden PKW, dessen Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Der 41 jährige Fahrzeugführer wurde in Siershahn angetroffen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt.

