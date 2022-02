Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Opel-Fahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Auto hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.35 Uhr eine Autofahrerin (49) leichte Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen nach hatte die Bielefelderin in einem Opel die Werster Straße (B 61) in Richtung der Innenstadt befahren, als es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel einer 19 Jahre alten Fahrerin aus Bad Oeynhausen kam. Diese hatte ihren Wagen in Richtung der Autobahn gesteuert und beabsichtigt, nach links in die Straße "Auf der Hude" einzubiegen.

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Unfall um die 49-Jährige und brachten sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Bad Oeynhausen. Die 19-jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zur Unfallaufnahme wurde die Werster Straße für kurze Zeit gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell