Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer (39) verstirbt nach Alleinunfall in Haldem

Stemwede (ots)

In der Nacht zu Freitag ist es auf der Bohmter Straße, der Verbindungsstrecke zwischen Haldem und Bohmte, zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge gekommen. Für einen 39 Jahre alten Autofahrer aus Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) kam jede Hilfe zu spät.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte der Mann alleine in einem Hyundai die Bohmter Straße in Fahrtrichtung Bohmte befahren, als er kurz vor der Einmündung Westernort aus ungeklärter Ursache ins Schleudern kam. Daraufhin geriet das Elektrofahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Leitpfosten sowie einen Baum und überschlug sich in der Folge mehrfach, bevor es auf der Fahrerseite liegend auf einem Acker zum Stillstand kam. Ein alarmiertes Notarzt-Team konnte nichts mehr für den sich noch im Fahrzeug befindlichen Mann tun.

Seine später an der Unfallstelle erschiene Ehefrau wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Der völlig zerstörte Unfallwagen wurde sichergestellt. Zur Unterstützung der Polizei bei der Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Ein Jäger hatte das Unfallwrack zuvor entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Wann der Unfall sich genau ereignete, ist unklar. Offenbar befand sich der 39-Jährige auf dem Heimweg von der Arbeit, sodass die Polizei davon ausgeht, dass sich der Unfall zwischen 23 Uhr und kurz nach Mitternacht ereignet haben dürfte. Wem das Fahrzeug aufgefallen ist, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell