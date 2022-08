Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Wallmerod (ots)

In der Nacht von Sonntag, 22:30 Uhr, bis Montag, 10:30 Uhr, kam es in Wallmerod, Konrad-Adenauer-Straße, auf einem öffentlichen Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Durch unbekannte Täter wurden an dem dort geparkten Pkw drei Reifen zerstochen und somit beschädigt. Durch die Polizeiinspektion Westerburg wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wird um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet haben, unter der Rufnummer 02663/9805-0 gebeten.

