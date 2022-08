Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - gefährliche Abfallentsorgung

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, 30.08.2022, 15:30 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hachenburg einen lauten Knall, in dessen Folge sie einen herausgehobenen Kanaldeckel vor ihrer Haustür feststellte, aus dem noch Rauch quoll. Die Einsatzkräfte der alarmierten Polizei und Feuerwehr stellten dann gar drei Kanaldeckel fest, die aus der Fahrbahn hochgeschleudert worden waren. Es wurde vorläufig ermittelt, dass zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche, ein Anwohner und sein Freund aus der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, einen kleinen Rest Benzin aus einem Kanister entsorgen wollten. Diese geschah sehr unsachgemäß, indem der Kraftstoff in einen angehobenen Kanaldeckel gekippt wurde. Vermutlich beim Herablassen oder gar Fallenlassen des gusseisernen Deckels in die ebenfalls gusseiserne Aufnahme dürfte ein Funke verursacht worden sein, durch den das entstandene Benzin-Luft-Gemisch entzündet wurde. Die Explosion war immerhin so stark, das drei bis zu 25 Meter auseinanderliegende Gullideckel aus ihren Halterungen hochgeschleudert wurden. Einer der beiden Jugendlichen wurde durch den hochfliegenden Gullideckel und die zurückschlagenden Flammen verletzt, glücklicherweise nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nur relativ leicht. Die beiden Jugendlichen müssen nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen umweltgefährdender Abfallentsorgung rechnen.

