Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sicherstellung eines Fahrrades - Geschädigter gesucht!

Siershahn (ots)

Durch Beamte der Polizeiinspektion Montabaur konnte im Rahmen einer Personenkontrolle am Montag, dem 22.08.2022, gegen 18:30 Uhr, in der Poststraße in Siershahn bei einem amtsbekannten Beschuldigten ein Damenfahrrad der Marke Citydrive (Farbe: Weinrot, Besonderheiten: blaue Klingel sowie Tachometer am Lenker, Fahrradkorb am Gepäckträger) aufgefunden und anschließend sichergestellt werden. Der Polizei liegen Anhaltspunkte vor, dass das Fahrrad durch den Beschuldigten zuvor entwendet worden sein dürfte.

Der bislang unbekannte Geschädigte sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

