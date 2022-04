Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in Wendehammer

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagnachmittag, dem 20.04.2022, in der Zeit von 12:000 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde im Wendehammer des Oberen Stadtweg´s in Niederauerbach, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, eine Mülltonne beschädigt, welche am Fahrbahnrand zur Leerung aufgestellt gewesen war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100EUR. |pizw

