Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Ransbach-Baumbach (ots)

Am 25.08.2022 gegen 15:00 Uhr ereignete sich in der Schillerstraße in Ransbach-Baumbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW erheblichen Sachschaden an einer Grundstücksmauer verursachte. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß verlor der LKW sein rechtes Rücklicht sowie eine Positionsleuchte.

Zeugen die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624 9402-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell