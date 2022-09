Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Wohnungseinbruch

Schmuck, Tablet und Smartwatch entwendet

Kevelaer-Kervenheim (ots)

Am Freitag (2. September 2022) zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Uedemer Straße ein. Sie suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten neben Schmuck auch ein Tablet sowie eine Smartwatch. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen machen können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

Die Polizei rät:

Lassen Sie Ihre Wohnung / Ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen. Briefkästen sollten geleert und beispielsweise Rollläden und Beleuchtung unregelmäßig betätigt werden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell