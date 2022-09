Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfallflucht

20-jähriger Radfahrer verletzt

Goch (ots)

Am Montag (5. September 2022) um 21:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger Radfahrer die Thielenstraße in Richtung Voßheider Straße. An der Kreuzung mit der Gartenstraße näherte sich von links ein Wagen, der Vorfahrt zu gewähren schien, dann aber weiterfuhr, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Der 20-Jährige stürzte durch die Kollision und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er soll mit einem schwarzen Mercedes C-Klasse oder E-Klasse mit KLE-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen oder dem Fahrer des schwarzen Mercedes bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell