Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Geldern (ots)

Am Montag (05. September 2022) kam es gegen 06:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Venloer Straße / Kölner Straße in Geldern. Eine 32-jährige Fahrerin eines schwarzen VW Golfs bog aus Fahrtrichtung Geldern kommend, in die Kölner Straße ein. Beim Abbiegevorgang missachtete Sie die Vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines rot-schwarzen Audis, welche eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und wurden mit mittels Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. (pp)

