Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

15-jährige Mofafahrerin schwerverletzt

Kalkar (ots)

Am Montag (05. September 2022), kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Bundesstraße 67, zwischen der Xantener Straße in Kalkar-Kehrum und der Reeser Rheinbrücke. Eine 15-jährige Jugendliche befuhr mit Ihrem Mofa die B 67 in Fahrtrichtung Rees, als ein 36-jähriger Mann sie mit seinem weißen Hyundai überholen wollte. Während des Überholvorgangs touchierte er das Mofa, wodurch die Mofafahrerin die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlor und stürzte. Die 15-jährige aus Kalkar zog sich schwere Verletzungen zu und wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt.

