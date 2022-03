Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Spendensammlung bestohlen, die Polizei warnt vor Betrügern

Nordhausen (ots)

Erneut waren am Freitagvormittag vermeintliche Spendensammler im Stadtgebiet Nordhausen unterwegs. In der Töpferstraße klingelte ein Mann an den Türen und gab an, für Taube, Blinde und die Ukraine zu sammeln. Auf seiner Liste hatte er schon zahlreiche Namen und Geldbeträge notiert. Einer älteren Frau soll er während des Gespräches die Geldbörse gestohlen haben. Auch am Kornmarkt war ein solcher Sammler unterwegs. Aus der Neustadtstraße meldeten sich ebenfalls Anwohner. Auch dort klingelte ein Mann und wollte Geld zu sammeln. Als eine Frau 100 Euro wechseln wollte, nahm der Sammler das Geld und verschwand. Der Mann hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild und dunkle Haare. Er trug einen Anzug. In der Töpferstraße handelte es sich um einen Mann im Jogginganzug. Ein solcher soll es auch in einem Wohnblock am Kornmarkt aktiv gewesen sein. Ob die Männer zusammengehören oder tatsächlich für Institutionen Geld sammeln ist noch unklar. Die Polizei warnt erneut, fremden Menschen die Tür zu öffnen oder Spendengelder an der Haustür auszuhändigen.

