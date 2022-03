LPI-NDH: Radfahrerin mit Hubschrauber im Krankenhaus

Hüpstedt (ots) - Erneut hatten es Unbekannte auf einen Geldautomaten in Nordthüringen abgesehen. In der Nacht zu Freitag, gegen 1.10 Uhr, öffneten die Täter den Automaten in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Hüpstedt. Zeugen hörten einen Knall und verständigten nur wenige Minuten später die Polizei. Die Polizisten fanden einen gesprengten Automaten vor. Von den Tätern fehlte jede Spur. Nach ersten ...

