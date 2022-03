Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entblößer in Schneiderei, die Polizei sucht Zeugen (Mühlhausen)

Mühlhausen (ots)

Die Kriminalpolizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einer exhibitionistischen Handlung im Gerberviertel. Dort betrat am Donnerstag, 27. Januar, gegen 13 Uhr, der Täter eine Schneiderei, um sich eine Hose kürzen zu lassen. Der Täter sollte in der Umkleidekabine die Hose anziehen, damit der Saum abgesteckt werden kann. Als die Geschädigte das Öffnen des Vorhanges hörte und zur Umkleidekabine kam, stand der Täter nur in Socken, nackt vor ihr. Sie forderte den Täter auf, das Geschäft zu verlassen, was er, nachdem er sich wieder angezogen hatte, auch tat. Er verließ die Schneiderei in Richtung Gerberei. Der Täter soll ca. Mitte 60 gewesen sein und ca. 1.70 m groß. Er hatte dunkle, leicht graumelierte Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einem blau, beige karierten Hemd, braunen Socken und einer graugrünen Hose. Er wirkte gepflegt und hatte einen Beutel bei sich. Wer hielt sich zur Tatzeit im Gerberviertel auf und kann sich an einen Mann erinnern, auf den die Beschreibung passt? Wer kennt einen Mann, der möglicherweise von diesem Vorfall erzählt hat oder beabsichtigte, sich eine Hose kürzen zu lassen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510, entgegen.

