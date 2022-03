Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wieder Geldautomat gesprengt

Hüpstedt (ots)

Erneut hatten es Unbekannte auf einen Geldautomaten in Nordthüringen abgesehen. In der Nacht zu Freitag, gegen 1.10 Uhr, öffneten die Täter den Automaten in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Hüpstedt. Zeugen hörten einen Knall und verständigten nur wenige Minuten später die Polizei. Die Polizisten fanden einen gesprengten Automaten vor. Von den Tätern fehlte jede Spur. Nach ersten Zeugenhinweisen sollen die Unbekannten mit einer dunklen Limousine davongefahren sein. Ob und wieviel Geld sie erbeuteten war zunächst unklar. Mittlerweile steht fest, die Täter erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Seit der Nacht sind Kriminalisten aus Nordhausen und Mühlhausen sowie Spezialisten des Landeskriminalamtes Thüringen vor Ort, um Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen. Trotz sofortiger Großfahndung entkamen die Täter. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Erst am Dienstagmorgen sprengten Unbekannten den Geldautomaten einer Geschäftsstelle der Sparkasse in Heringen/Helme. Auch hier dauern die Ermittlungen weiter an. Zeugenhinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen, nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen oder Mühlhausen entgegen.

