LPI-NDH: Fußgängerin von Auto erfasst

Artern (ots) - Im Krankenhaus mussten am Mittwochabend die Verletzungen einer 47-jährigen Fußgängerin behandelt werden. Die Frau verließ zuvor das Gelände der Sporthalle in der Unstrutstraße. Hierbei erfasste sie ein jugendlicher Radfahrer. Die Frau stürzte und verletzte sich an der Hand. Der 16-jährige Radfahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

mehr