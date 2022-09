Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Schloss aufgebrochen

Kühlanhänger entwendet

Kevelaer (ots)

Am Dienstagmorgen (06. September 2022), wurde im Zeitraum von 01:45 Uhr bis 02:05 Uhr, ein Kühlanhänger eines Lebensmittelmarktes entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter, brachen das Schloss des Anhängers, welcher an der Feldstraße in Kevelaer geparkt war, auf und hängten diesen an einen mitgeführten PKW. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell