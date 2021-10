Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Verkehrsunfälle im morgendlichen Berufsverkehr auf der BAB A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf

Mönchengladbach-BAB A 52, 06.10.2021, 06:50 Uhr, Fahrtrichtung Düsseldorf Höhe AS Schiefbahn (ots)

Am heutigen Morgen gegen 06:50 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach über den Notruf zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A 52 Fahrtrichtung Düsseldorf alarmiert. Dort waren im morgendlichen Berufsverkehr in Höhe der Anschlussstelle Schiefbahn zwei Pkw kollidiert. Von den 3 Beteiligten Personen aus den beiden Pkw wurden zwei Personen nach der Untersuchung durch einen Notarzt zur notfallmedizinischen Behandlung in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert. Kurze Zeit nach dem ersten Verkehrsunfall ereignete sich an der Auffahrt Schiefbahn zur BAB A 52 ein weiterer Verkehrsunfall. Auch dort waren zwei Pkw kollidiert. Bei diesem Unfall wurden von den zwei Beteiligten Personen eine Person durch den Rettungsdienst der Stadt Willich zur notfallmedizinischen Behandlung in ein Mönchengladbacher Notfallkrankenhaus transportiert. Insgesamt wurden bei den Verkehrsunfälle drei Personen verletzt. Es kam auf der BAB A 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und ein Rettungswagen, ein Rettungswagen der Stadt Willich sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

