POL-KLE: Geldern - Diebstahl eines Motorrollers

Kevelaer-Kervenheim (ots) - Am Freitag (2. September 2022) zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Uedemer Straße ein. Sie suchten in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten neben Schmuck auch ein Tablet sowie eine Smartwatch. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem ...

