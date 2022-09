Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuerwehr löscht Brand auf Gelände eines Müllentsorgungsunternehmens

Oberhausen (ots)

Zu einem Brand auf dem Gelände eines Müllentsorgungsbetriebs an der Buschhausener Straße musste heute, 1. September 2022, um 17:36 Uhr die Oberhausener Feuerwehr ausrücken. Es brannte dort im Außenbereich Mischmüll mit hohem Kunststoffanteil. Dieser verursachte eine starke Rauchentwicklung, so dass vorsorglich im Oberhausener Stadtgebiet über die Nina-Warn-App sowie den Rundfunk gewarnt wurde, mit dem Hinweis an die Bürgerinnen und Bürger, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Schadstoffmessungen in der Umgebung blieben ohne Befund, so dass die Warnung über die Nina-App wieder aufgehoben werden konnte. Die Feuerwehr war mit in der Spitzenzeit mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Berufsfeuerwehr. Der Brand war bereits am frühen Abend unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten an den vielen einzelnen Glutnestern erstreckten sich aufgrund des trockenen Wetters bis in die späten Abendstunden gegen 23 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell