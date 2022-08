Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Wasserrettungseinsatz - Person im Kanal

Oberhausen (ots)

Am Sonntagmorgen um 01.16 Uhr erreichte die Berufsfeuerwehr Oberhausen ein Notruf, dass eine Person in den Rhein-Herne-Kanal gefallen ist. Der Wasserrettungszug der Berufsfeuerwehr Oberhausen unterstützt von Einheiten der Berufsfeuerwehr Mülheim rückten zur Einsatzstelle aus.

An der Einsatzstelle gaben Passanten an, dass sie gesehen hätten, wie auf Höhe der Fußgängerbrücke im Kaisergarten eine Peron mit einem Rollstuhl in Wasser gefallen ist.

Beim Erkunden der Einsatzstelle wurde dann an der anderen Kanalseite eine Person auf der Wasseroberfläche treibend gefunden. Zwei sich dort befindliche Einsatzkräfte der Polizei konnten die Peron lebend aus dem Wasser retten. Diese wurde sofort vom Rettungsdienst versorgt.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell