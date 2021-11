Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Auftakt zu Sicherheit durch Sichtbarkeit



Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr war es am Freitag (05.11.21) ein Anliegen, das Projekt Sicherheit durch Sichtbarkeit an der Lambertusschule in Davensberg zu starten.

Er ist selber Vater und weiß, wie wichtig es ist, in der Dunkelheit gesehen zu werden. "Wir müssen unsere Kinder so gut wie möglich auf den Straßenverkehr vorbereiten. Dazu gehört auch, dass sie um die Bedeutung von richtiger Kleidung wissen." Initiatoren sind die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Kreis Coesfeld, das Straßenverkehrsamt und die Kreisverkehrswacht. Von der Polizei Coesfeld vermittelte Verkehrssicherheitsberaterin Silke Baumann den Schülern anhand einer kurzen Geschichte, welche Folgen es haben kann, zu dunkel gekleidet zu sein.

Der Landrat betonte, dass an der Kleidung angebrachtes reflektierendes Material die Chance erhöhe, gesehen zu werden. Die Kinder erhielten zum Abschluss der Unterrichtsstunde einen neongelben Tornisterüberzieher.

Jedes Jahr werden Kinder im Kreis Coesfeld in Unfälle verwickelt. Die Ursachen sind unterschiedlich, wie Silke Baumann sagt. "Das Projekt Sicherheit durch Sichtbarkeit soll dazu beitragen, dass Kinder sich sicherer im Straßenverkehr bewegen können", so die Verkehrssicherheitsberaterin von der Polizei Coesfeld.

Im Jahr 2020 verunglückten neun Kinder auf dem Schulweg. 24 waren es im Jahr zuvor. Landrat Christian Schulze Pellengahr betont: "Es ist wichtig, diese Zahlen zu senken." Die Schüler jedenfalls wissen nun Bescheid. Viele Weitere bald auch. Denn die Grundschule Davensberg war nur der Anfang der Besuchsreihe von Polizei, Straßenverkehrsamt und Kreisverkehrswacht.

