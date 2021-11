Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Sudendorp

BMW gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nacht von Miittwoch (03.11.2021, 19.30 Uhr) auf Donnerstag (04.11.2021, 08.00 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter den hochwertigen weißen BMW X5 eines 30-jährigen Sendeners auf dem Sudendorp in Senden, Ottmarsbocholt und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Auto parkte auf der Garagenzufahrt des Wohnhauses des Sendeners.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell