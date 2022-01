Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte

Beim Einkaufen bestohlen

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 05:10 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Gaststätte am Rathausplatz ein. Aus dem Inneren wurden diverse Gegenstände und Bargeld entwendet. Von dem Tathergang gibt es Videoaufnahmen daher kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Zwischen 20-40 Jahre alt - Reflektierende Jacke mit Kapuze (Emblem auf dem rechten Oberarm) - Dunkle Hose mit reflektierenden Streifen an den Seiten - Helle Schuhe - Schwarze Umhängetasche - Augenscheinlich keine Handschuhe - Keine Maskierung

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

Eine 83-jährige Lüdenscheiderin wurde am Dienstagmittag Opfer von Taschendieben. Während ihres Einkaufes in einem Discounter an der "Altenaer Straße", entwendeten Diebe das Portemonnaie der Seniorin aus der mitgeführten Handtasche. Anschließend wurde mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte eine größere Summe Bargeld abgehoben. Die Seniorin kann sich an eine Begegnung erinnern, bei der ein Diebstahl erfolgt sein könnte:

Sie wurde während des Einkaufes von einer etwa 25 bis 30-jährigen schlanken Frau mit schulterlangen dunklen Haaren angesprochen.(wib)

Ein weiterer Taschendiebstahl ereignete sich ebenfalls am Dienstagmittag in einem Discounter an der "Kölner Straße". Eine 72-jährige Lüdenscheiderin wurde zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr beim Einkaufen die Geldbörse aus der mitgeführten Tasche gestohlen.

Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben, insbesondere in den heimischen Discountern. Deshalb sollten Kunden ihre Geldbörsen möglichst dicht am Körper tragen - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. (wib)

