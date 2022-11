Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendgruppe schlägt auf Person ein

Speyer (ots)

Am 31.10.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde eine Schlägerei nachträglich auf der Herbstmesse gemeldet. Der Geschädigte wäre leichtverletzt bei der Sanitätswache in Behandlung. Die Art und Weise der Tathandlung und die Beschreibung der Täter, entspricht der gestrigen Pressemeldung, bei der eine 3-köpfige Jugendgruppe ebenfalls eine Person umringt und zusammengeschlagen haben, um an Bargeld zu kommen. Dieses Mal umringten mutmaßlich die gleichen Personen einen 25jährigen Speyerer und schlugen auf ihn ein, konnten aber kein Geld erbeuten. Fahndungsmaßnahmen auf dem Messegelände, auch unter Einbeziehung der dortigen Security, verliefen leider ohne Erfolg. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise auf die möglichen Täter unter der 137-0

