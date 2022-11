POL-PDLU: Lambsheim - Einbruchserie in PKW

Polizeidirektion Ludwigshafen

Im Zeitraum von Sonntag, dem 30.10.2022, 20:00 bis Montag, dem 31.10.2022, 09:30 Uhr, kam es im Bereich Lambsheim zu einer Serie von mindestens sieben Einbrüchen in PKW der Marke BMW. In allen Fällen wurden die jeweiligen Multifunktionslenkräder, Navigationsgeräte und weitere Elemente der Mittelkonsole aus den Fahrzeugen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 30.000 EUR. Die Ermittlungen dauern an.

Die Täter haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Verschließen sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen sie den Schließzustand. Achten sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf Personen in ihrem Umkreis, die sie gegebenenfalls beobachten. Lassen sie insbesondere keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

