POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Montabaur - Zeugenaufruf nach schwarzem BMW mit WW-Kennzeichen

Nastätten (ots) - In der Nacht vom Dienstag, dem 27.09.2022, zwischen 22:00 Uhr und Mittwoch, dem 28.09.2022, bis 08:00 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Gaststätte in der Rheinstraße in 56355 Nastätten. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Gaststätte und entwendete dort diverse Gegenstände. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, welche in Verbindung mit der Straftat stehen könnten, wird gebeten ...

