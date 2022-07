Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geschäftseinbrecher dank Videoaufnahmen festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Sonntag, 17. Juli, einen 37-Jährigen nach einem Einbruch in eine Gaststätte festgenommen. Ermittler führten den Verdächtigen heute einem Haftrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

Um 15.30 Uhr brach der 37-Jährige in eine Gaststätte an der Speicker Straße im Stadtteil Westend ein. Aus dem Lokal entwendete er einen Laptop und eine Kellnerbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

In der Gaststätte befanden sich Videokameras, die der Wirt dort in der Vergangenheit installiert hatte. Diese filmten den Einbrecher bei der Tat. Auf den Aufzeichnungen erkannten Polizeibeamte den 37-Jährigen Tatverdächtigen aus früheren Einsätzen wieder. Sie fahndeten daraufhin im Stadtgebiet nach ihm und stellten ihn gegen 20 Uhr an der Fliethstraße. In seinem Rucksack fanden sie Teile der Beute und mutmaßlich zum Einbrechen benutztes Werkzeug.

Die Polizisten nahmen den Verdächtigen vorläufig fest und mit zur Wache. Am Folgetag führten Kriminalbeamte ihn einem Haftrichter vor, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft schickte. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell