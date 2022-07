Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberische Erpressung: Tatverdächtiger flüchtet mit Bauchtasche

Mönchengladbach (ots)

Ein 28-Jähriger ist am Montag, 18. Juli, gegen 2.30 Uhr auf dem Rheydter Marktplatz Opfer einer räuberischen Erpressung geworden.

Der 28-Jährige sagte gegenüber den eingesetzten Beamten aus, der Tatverdächtige sei mit einem schwarz-weißen Mountainbike unterwegs gewesen und habe ihn bereits vor einem Fotogeschäft an der Limitenstraße beleidigt und bedroht.

Auf dem Marktplatz habe er ihn dann zunächst in den Nacken und anschließend mit einer Glasflasche mehrfach in das Gesicht geschlagen. Er soll den 28-Jährigen aufgefordert haben, seine Bauchtasche herauszugeben - was der 28-Jährige tat. Mit der Beute flüchtete der Tatverdächtige auf der Hauptstraße in Richtung Geneickener Bahnhof.

Der 28-Jährige beschreibt den Tatverdächtigen so: dunkelhäutig und bekleidet mit einer kurzen grünen Hose, einer schwarzen Jacke und weißen Schuhen mit orangefarbenem Muster. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ergebnislos. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell