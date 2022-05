Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vorfahrt missachtet

Borken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 16 Jahre alte Fahrerin eines mehrspurigen Leichtkraftfahrzeugs am Freitag in Borken. Die Raesfelderin wollte gegen 17.30 Uhr von der Straße Sonnenbrink nach rechts auf die Marbecker Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 44 Jahre alten Heideners. Dieser war in Richtung Marbeck unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell