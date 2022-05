Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrerin angefahren

Rhede (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Freitag eine 82 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Rhede. Die Rhederin war auf der Straße Zum Kottland in Richtung der Straße Butenpass unterwegs, als der Wagen eines 84-jährigen Rheders kreuzte. Der Autofahrer wollte gegen 14.50 Uhr von der Straße Landwehr nach links auf die Straße Zum Kottland abbiegen und übersah dabei die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß infolgedessen die 82-Jährige stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.500 Euro. An der Einmündung gilt grundsätzlich die Vorfahrtregel "Rechts-vor-links". (db)

