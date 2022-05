POL-BOR: Borken - Vollsperrung der B 70 nach Verkehrsunfall zwischen Borken und Borken-Weseke

Bocholt (ots) - Eine böse Überraschung erwartete am Freitagmorgen einen Autofahrer in Bocholt: Als der Mann zu seinem Wagen kam, fand er das Fahrzeug mit eingeschlagenem Seitenfenster vor. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen nichts aus dem Inneren. Das Geschehen hat sich zwischen Donnerstag, 15.00 Uhr, und Freitag, 07.15 Uhr, in einem Parkhaus an der Königstraße abgespielt. Wer Hinweise geben kann, sollte ...

