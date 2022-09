Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden mit anschließender Flucht

Montabaur (ots)

Am 28.09.2022 um 05:50 Uhr fährt eine weibliche Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Wirges die Bahnhofstraße in Wirges aus Ebernhahn kommend in den Kreisverkehr am Stadtplatz ein. Im Kreisverkehr wird ihr die Vorfahrt von einem schwarzen BMW Kombi, Fabrikat unbekannt, Kennzeichenfragment WW-A2?? genommen. Das Fahrzeug kollidiert mit dem im Kreisverkehr befindlichen Fahrzeug und drückt dieses nach links. Dort schlägt das Fahrzeug auf der Mitte der Kreisfläche ein. Der BMW flüchtet anschließend über die Samoborstraße in Fahrtrichtung Siershahn.

Die Fahrzeugführerin wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wird zwecks weiterer medizinischer Maßnahmen ins Krankenhaus Dernbach verbracht. Am Fahrzeug entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der flüchtende BMW muss einen Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite, vermutlich Radkasten bzw. Stoßstange vorne haben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Montabaur entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell