Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall

Montabaur (ots)

Am 26.09.22, gegen 15:22 Uhr, wollte eine 63jährige Pkw-Fahrerin in Montabaur von der Freiherr-vom-Stein-Straße in die Wilhelm-Mangels-Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine 14jährige Fußgängerin, welche an der Ampelanlage ordnungsgemäß die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin fiel dabei über die Motorhaube des Pkw auf den Boden und verletzte sich im Hüftbereich. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach derzeitigem Stand hatte die Pkw-Fahrerin die Fußgängerin vermutlich übersehen.

