POL-PDMT: 85-jähriger Willi May vermisst

Marienrachdorf (ots)

Seit gestern Abend wird der 85-jährige Willi May vermisst. Herr May ist schlank und auffallend klein. Er hat graue Haare und eine Stirnglatze. Herr May war zuletzt mit einer grünen Hose und einer grün/ orangefarbenen Jacke (siehe Foto) bekleidet. Herr May wurde gestern zuletzt in der Zeit von 16:30 Uhr bis 17:20 Uhr in Marienrachdorf und Brückrachdorf gesehen. Bereits gestern Abend wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durch Feuerwehren aus den Verbandsgemeinden Selters und Dierdorf, Rettungshundestaffeln, Polizeikräfte mit Polizeihubschrauber und Drohnen mit circa 200 Einsatzkräften bis in Morgenstunden durchgeführt. Heute Morgen wurden gegen 07:30 Uhr die Suchmaßnahmen mit circa 140 Einsatzkräften fortgesetzt. Bis jetzt konnte Herr May nicht gefunden werden. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort bitte an jede Polizeidienststelle.

