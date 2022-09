Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Selters (ots)

Am Sonntag, dem 25.09.2022, kam es gegen 03:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Selters, in Höhe eines dortigen Supermarktes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug (vermutlich schwarzer Audi mit WW-Zulassungsbezirk) überfuhr mit einem Reifen den Arm des am Straßenrand sitzenden Geschädigten, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer (Beschreibung: ca. 20-25 Jahre, 170-175 cm, 65-70 kg, Schnur- und Ziegenbart, bekleidet mit einer blauen Jeans / einem weißen T-Shirt) verließ im Anschluss die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Geschädigten zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum unmittelbaren Tathergang oder zum flüchtigen Fahrzeug / dem flüchtigen Fahrzeugführer machen können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell