Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Drogendelikte im Straßenverkehr

Montabaur (ots)

Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss auf der B8 bei Weidenhahn

Am 25.09.2022 um 00:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Koblenz die B8 zwischen Freilingen und Arnshöfen. Auf gerader Strecke kam er plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und rutschte in den Grünstreifen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand und ein Drogentest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1700 Euro und der PKW musste abgeschleppt werden.

E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss in Ebernhahn

Am 25.09.2022 um 00:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei in Montabaur eine 37-jährige E-Scooter-Fahrerin in Ebernhahn in der Straße In der Holl. Dabei wurde festgestellt, dass die Frau aus Lahnstein unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der nicht versicherte E-Scooter sichergestellt. Bei einer Durchsuchung wurden zudem auch noch Reste von den jeweiligen Drogen aufgefunden. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und die Betäubungsmittelreste, sowie ihr Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell