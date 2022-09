Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unsichere Fahrweise durch 77-Jährigen

Rennerod-Waldmühlen (ots)

Am 23.09.2022 um 20:08 Uhr befuhr ein 77-jähriger Mann mit seinem PKW die B54 in Rennerod. Nachdem der 77-Jährige zunächst falschherum durch den Kreisel in Rennerod fuhr, setzte er seine Fahrt mit ruckartigen Schlangenlinien in Richtung Waldmühlen fort. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer den 77-Jährigen zum Anhalten bewegen konnte und die Polizei Westerburg informierte, konnten die Beamten bei der Verkehrskontrolle vor Ort keine Anzeichen auf Alkohol-, Drogen- und verkehrserhebliche Medikamenteneinnahme feststellen. Vielmehr war der 77-Jährige offensichtlich altersbedingt körperlich nicht mehr in der Lage seinen PKW zu führen. Durch die Fahrweise wurden keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. Dem 77-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Weiterhin erfolgt durch die PI Westerburg eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, welche die Fahreignung des 77-Jährigen prüft.

