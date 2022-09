Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss mit entwendetem Fahrrad in den Graben gefallen

Hagen-Garenfeld (ots)

Sonntagnachmittag (04.09.2022) fand ein Zeuge einen 48-Jährigen gegen 15.45 Uhr auf der Ruhrtalstraße mit seinem Rad orientierungslos am Straßenrand liegend auf. Es stellte sich heraus, dass der Hagener auf dem Fahrradweg in Richtung Westhofener Straße unterwegs war, aus dem Gleichgewicht geriet und in den Graben stürzte. Der Mann wollte ursprünglich nach Hause fahren, stand aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie ein freiwilliger Drogenvortest zeigte. Es stellte sich zudem heraus, dass das durch den Mann genutzte Fahrrad vor einigen Jahren in München entwendet und dann zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Die Polizei stellte das Rad sicher, der leichtverletzte 48-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen sowie Fahrrädern bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt. Er erhielt eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen und wegen des Verdachts, dass Rad gestohlen zu haben. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell