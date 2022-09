Polizei Hagen

POL-HA: Führerschein abgegeben und dennoch Handy benutzt

Hagen-Haspe (ots)

Ein 24-Jähriger musste vor einigen Tagen seinen Führerschein für einen Monat abgeben, nachdem er einen schweren Verkehrsverstoß begangen hatte. Normalerweise würde man ein unauffälliges Verhalten im Straßenverkehr erwarten, um nicht aufzufallen, wenn man illegaler Weise ein Kraftfahrzeug führt. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Mann jedoch am Sonntag, 04.09.2022, um 09:30 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Enneper Straße an. Kurz zuvor hatten ihn die Beamten dabei ertappt, wie er sein Handy während der Fahrt benutzte. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt. Sie legten eine Anzeige gegen den 24-Jährigen und auch gegen den Halter des Fahrzeuges vor, der es zuließ, dass der Hagener ohne Führerschein mit dem VW losfuhr. (hir)

