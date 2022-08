Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Lagerfeuer an Grillhütte führt zur Ordnungswidrigkeit und der Feststellung einer Verkehrsstraftat

Birresborn (ots)

Am 16.08.2022 gegen 22:35 Uhr befand sich ein 22-jähriger Verantwortlicher aus dem Bereich der VG Gerolstein mit zwei Bekannten an der Grillhütte in Birresborn.

Hier hatten sie in einer Wäschetrommel ein Feuer entfacht. Aufgrund der massiven Trockenheit und der hohen Waldbrandgefahrenstufe hätte hier durch Funkenflug jederzeit ein Waldbrand entstehen können.

Gegen die jungen Erwachsenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im gleichen Zusammenhang wurde festgestellt, dass der 22-Jährige mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug von seiner Wohnanschrift zur Grillhütte gefahren war, so dass ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell