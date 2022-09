Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (03.09.2022) verletzte sich eine E-Scooter-Fahrerin beim Zusammenstoß mit einem Lkw schwer. Gegen 8.30 Uhr übersah der 55-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine die 61-Jährige beim Abbiegen. Er befuhr zu diesem Zeitpunkt von der Enneper Straße aus kommend die Martinstraße in Richtung Dickenbruchstraße. Als er nach links in den Sackgassenbereich einbog, sei er von der Sonne geblendet worden. Deshalb habe er die Hagenerin nicht gesehen. Durch den Zusammenstoß kam die 61-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer, jedoch glücklicherweise nicht lebensgefährlich. Ihr Roller wurde von dem Lkw überrollt. Die Hagenerin musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. (arn)

