Polizei Hagen

POL-HA: Schranke zu Naturschutzgebiet hochgeschoben und mit Auto bis an das Lenne-Ufer gefahren

Hagen (ots)

Ein 27-Jähriger schob Samstag (03.09.2022) um 17.40 Uhr die Schranke einer Notzufahrt nach oben, um mit seinem Auto in das Naturschutzgebiet an der Lenne im Bereich der Buschmühlenstraße/Verbandsstraße zu fahren. Er zog mit seinem Fahrzeug eine entsprechende Spur durch den teilweise etwa einen Meter hohen Bewuchs. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten das Auto des Mannes schon bei der Anfahrt am Ufer der Lenne stehen sehen. Es hielten sich zudem rund 15 Personen in dem Bereich auf.

Der Halveraner gab an nicht gewusst zu haben, dass er mit dem Auto nicht in den Bereich fahren dürfe. Eine andere Person hätte ihm gesagt, dass er das machen könne. Er habe die Schranke hochgeschoben, da dies problemlos möglich war. Auch der meterhohe Pflanzenbewuchs habe ihn nicht davon abgehalten, seine Fahrt fortzusetzen. Der 27-Jährige fände die Stelle schön und beabsichtigte mit seiner ganzen Familie dort zu entspannen. Der Mann aus Halver musste sein Fahrzeug im Beisein der Beamten umgehend aus dem Naturschutzgebiet fahren. Er erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Landesnaturschutzgesetz NRW. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell